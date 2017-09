RichMeatBeautiful zet sugar daddy-campagne stop

RichMeetBeautiful, de website waar studentes op zoek kunnen naar rijke mannen, zogenaamde 'sugar daddy's', en vice versa, trekt zijn omstreden 'sugardatingcampagne' in. Dat meldt de Noorse zaakvoerder, Sigurd Vedal, aan Het Laatste Nieuws.

Sigurd Vedal is naar eigen zeggen geschrokken van de ophef over de reclamecampagne in België. Het Brusselse parket opende inmiddels een opsporingsonderzoek naar aanleiding van de campagne. Leuven legde een verbod op, net als verschillende Brusselse gemeenten. B

russels staatssecretaris Bianca Debaets kondigde dinsdag al aan dat ze een klacht tegen de datingsite indient, en ook Brussels minister-president Rudi Vervoort liet weten dat hij de campagne bant van heel het grondgebied van het Brussels gewest.

De campagne richtte zich op studentes tussen 18 en 26 jaar. Er werd al een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken, die de klacht volgende week dinsdag zal behandelen.