Reynders wil meer transparantie over buitenlandse financiering moskeeën en koranscholen

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wil dat verschillende landen zorgen voor meer transparantie over de buitenlandse financiering van moskeeën, koranschooltjes en islamitische culturele centra in ons land. Die verhoogde transparantie zou moeten helpen in de strijd tegen de radicalisering, zei Reynders vrijdag op een informele bijeenkomst van de Europese buitenlandministers in de Estse hoofdstad Tallinn.