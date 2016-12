Reynders wil informatie uitwisselen met Australische inlichtingendiensten

Didier Reynders was naar eigen zeggen 'verrast' door de interesse van Australisch premier Malcolm Turnbull in dergelijke informatie-uitwisseling. 'Ik denk dat de recente gebeurtenissen in Melbourne (op kerstmis werd daar nipt een terreuraanslag verijdeld, nvdr) een rol spelen', klonk het. In 2014 werd het land al eens geconfronteerd met een terreuraanval. Toen kwamen twee mensen om het leven bij een gijzeling in een café in Sydney.

'De fase waarin men dacht dat het om geïsoleerde gevallen ging, is duidelijk voorbij. Australië wil daarom verdere stappen ondernemen richting een internationale uitwisseling van informatie', aldus Reynders.

Reynders en Turnbull bespraken daarnaast de mogelijkheid om besprekingen te openen over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Australië. Dat gebeurde tijdens een rondetafelgesprek, waar ook een aantal Belgische bedrijven met activiteiten in Australië aan deelnamen. Volgens Reynders is ook de Australische premier gewonnen voor een vrijhandelsakkoord, en werden de plannen 'goed onthaald'.