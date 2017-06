Reynders ontmoet VN-secretaris-generaal Guterres

Reynders verzekerde Guterres er tijdens het onderhoud van dat hij de pas aangestelde VN-baas zou steunen in zijn geplande hervormingen, die de organisatie efficiënter moeten maken. Daarna hadden de twee het onder meer over de toenemende spanningen in Congo, de politieke crisis in Burundi en de recente diplomatieke rel in het Midden-Oosten rond golfstaat Qatar.

Reynders maakte ook van het gesprek gebruik om de Belgische kandidatuur voor een zetel in de VN-veiligheidsraad in de periode 2019-2020, in de verf te zetten. "België heeft geen specifieke nationale agenda en kan voorrang geven aan het compromis", aldus de vicepremier. Belgie dingt samen met Israël en Duitsland naar één van de twee beschikbare zitjes.

De oceanenconferentie in New York duurt nog tot en met vrijdag. Vertegenwoordigers van zowat 150 landen wisselen er van gedachten over de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Die gaan onder meer over het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen en moeten tegen 2030 bereikt worden.