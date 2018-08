Renaat Landuyt: 'Als ik niet herverkozen raak als burgemeester van Brugge, stop ik met politiek'

Vlaams parlementslid voor SP.A Renaat Landuyt wil dit jaar herverkozen raken als burgemeester van Brugge. De Zondag sprak met hem over zijn kansen.

Wat is uw voornaamste verwezenlijking?

RENAAT LANDUYT: (denkt na) De globale bocht van de stad: de toekomst omarmen en toch het verleden koesteren. De heraanleg van 't Zand is hét symbool daarvan. Ik ben fier op het resultaat: het publieke terrein is terug aan de mensen. Dat is steeds mijn achterliggende visie.

Wat is dé uitdaging voor de komende legislatuur?

LANDUYT: Van Brugge terug dé stad aan zee maken: dat is mijn obsessie. Het cruisegebouw in Zeebrugge was een eerste stap. De haven en de historische stad verder met elkaar verbinden, wordt de grote uitdaging. Dat zou de uitstraling nóg groter maken.

Bent u voorstander van een fusie met de haven van Antwerpen?

LANDUYT: Ik ben voor een nauwe samenwerking. Wie spreekt over fusie, wekt een schrikbeeld op. Maar het zou stom zijn om elkaar te beconcurreren als we samen de wereld kunnen veroveren.

Gelooft u in een tweede legislatuur? De peilingen zijn niet gunstig.

LANDUYT: (fijntjes) De dag vóór en de dag na de verkiezingen lees ik altijd dat ik niet populair ben. Ik heb een goed gevoel, net zoals zes jaar geleden. Ik wil wel minstens één stem meer. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden. Maar ik klamp mij dus niet vast aan deze functie. Mijn levensgeluk staat of valt niet met politiek. Dat is een verschil met andere lijsttrekkers. Als het hier niet lukt, is mijn politiek verhaal voorbij. Ik ga niet terug naar het parlement.