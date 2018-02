Relaties: waarom u de geur van uw ex moet verwijderen

Ah, Valentijnsdag! Voor verliefde koppeltjes het ideale moment om te zwelgen in hartjespralines, roze bubbels en honingzoete geurtjes. Misschien krijgt u dit jaar wel een parfum dat écht lekker ruikt, en dat u dus ook daadwerkelijk kunt dragen. Wat uw liefdesband alleen maar zal versterken. Want vergis u niet: liefde gaat wel degelijk door de neus. 'Wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, telt vooral de visuele indruk', vertelt professor Rudi D'Hooge (KU Leuven), die gespecialiseerd is in biologische psychologie. 'Door de eeuwen heen zijn primaten veel meer gaan focussen op visuele waarneming: het zijn vruchteneters geworden, en ze zijn meer overdag gaan leven. Daardoor werd kleur, zeker op afstand, belangrijker dan geur. Maar dat neemt niet weg dat ons reukorgaan cruciaal blijft. Linda Buck en Richard Axel behoorden tot de eerste wetenscha...