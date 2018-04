Rekenhof kritisch voor werken aan Belgische ambassades

Het Rekenhof selecteerde voor de audit over werken aan Belgische ambassades 27 dossiers uit 2015 en 2016, voor een totale waarde van afgerond 23,8 miljoen euro. Een woordvoerder van het Rekenhof benadrukt dat de audit nog niet is afgerond. 'Het veldwerk is gebeurd, het ontwerpverslag is klaar. We hebben het voorgelegd aan de administratie Buitenlandse Zaken en aan minister Didier Reynders om te horen of zij daar opmerkingen bij hebben, zowel wat feitelijkheden als wat aanbevelingen betreft. Nadat die reacties verwerkt zijn in het ontwerpverslag zullen we een eindverslag opmaken.'

