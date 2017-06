Reizen voor het werk: waarom het vaak bittere ellende is

Door een vreemde luchthaven lopen, een taxi nemen naar je hotel, de weg zoeken naar je perfecte maar anonieme hotelkamer, roomservice bestellen. De troosteloosheid van veel zakentrips wordt perfect weergegeven in Anomalisa, de stop-motionparel van Charlie Kaufman uit 2015. In The New York Times werd het hotelgedeelte van de film omschreven als 'een metafoor voor emotionele vervreemding en maatschappelijke onverbondenheid. Het is een donkere nacht van de ziel die wordt weerspiegeld in een gratis ontbijtbuffet en bedden die worden opgemaakt voor het slapengaan.' De Amerikaanse krant omschrijft het fenomeen als 'hotel gloom': een bittere melancholie die heel wat zakenreizigers overvalt wanneer ze de zoveelste hotelkamer van dertien in een dozijn binnenstappen.

