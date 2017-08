Reisadvies Tunesië aangepast: touroperators hervatten vluchten naar Djerba

Na de bloedige aanslagen op het Bardomuseum in Tunis en in een hotel in de kustplaats Sousse in 2015 gaf Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor Tunesië. Begin dit jaar werd dat reisadvies al versoepeld voor de hoofdstad Tunis en een deel van de noordelijke en oostelijke kustlijn, donderdag volgde een nieuwe aanpassing: het gebied waarbinnen gereisd kan worden is uitgebreid tot het eiland Djerba en de kustlijn tussen Djerba en Zarzis.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders toont zich in een mededeling tevreden met de verbetering van de veiligheidssituatie in Tunesië. Wel roept hij Belgische reizigers op om voorzichtig en waakzaam te zijn met de terroristische dreiging in het achterhoofd. Zo worden Belgen opgeroepen om nachtelijke verplaatsingen naar uitgaansgelegenheden en buiten de hoofdwegen te vermijden, alsook druk bezochte evenementen.

Verplaatsingen naar de grensgebieden met Algerije en Libië raadt Buitenlandse Zaken nog steeds ten stelligste af.

Herfstvakantie

Touroperator Thomas Cook biedt vanaf zaterdag 28 oktober, de start van de herfstvakantie, opnieuw wekelijks vluchten aan naar de luchthaven van Djerba. 'Djerba was altijd een bestemming die bij onze landgenoten bijzonder in trek was voor de wintervakantie. We verwachten dat dat ook snel opnieuw uit de cijfers zal blijken', zegt ceo Jan Dekeyser van Thomas Cook Belgium.

Bij TUI is de knoop nog niet volledig doorgehakt, maar zal dat vanaf dan 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' ook het geval zijn, zegt woordvoerder Piet Demeyere van TUI Belgium. 'Hier zaten we al een tijdje op te wachten'.