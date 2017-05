Regisseur Stathis Livathinos debuteert in De Munt: 'Ik verkies Verdi zonder dierentuin'

Debuteren met een van de meest pompeuze opera's: is dat een cadeau?

Stathis Livathinos: Natuurlijk wel! Giuseppe Verdi's Aida uit 1871 is een mijlpaal in de operageschiedenis. Antonio Ghislanzoni schreef een schitterend libretto over een passionele driehoeksrelatie tijdens de oorlog tussen Egypte en Ethiopië. Door die oorlog is de liefde tussen de Egyptische legerkapitein Radames en de Ethiopische prinses Aida onmogelijk. Dat de Egyptische farao zijn dochter Amneris wil uithuwelijken aan Radames, maakt alles nog ingewikkelder. De hevigste gevechten woeden niet aan het front, maar op persoonlijk vlak.

...