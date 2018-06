Regionale ontschepingsplatformen voor migranten in én buiten EU liggen nog op tafel

'Als we met intensiteit verder werken in de komende dagen, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag.'

Zestien Europese leiders kwamen zondagmiddag samen in de Berlaymont voor een mini-migratietop, die eind vorige week in allerijl was georganiseerd door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Als er tegen eind deze maand geen Europese asieloplossing op tafel ligt, dreigt haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ermee de Duitse grenzen te sluiten.

Echte oplossingen kwamen er - zoals verwacht - niet uit de bus. De ontmoeting was een 'werkvergadering' en een 'voorbereidende ontmoeting' voor het echte werk op de Europese Raad van donderdag en vrijdag, zegden Merkel en haar Franse bondgenoot Emmanuel Macron vooraf al.

Maar volgens Belgisch premier Charles Michel was het een 'intense' en 'nuttige' ontmoeting met 'parler-vrai' van iedereen rond de tafel. 'Als we de komende dagen met intensiteit verder werken aan echte operationele maatregelen om de buitengrenzen te beschermen, aan solidariteit op Europees vlak en als we echt geëngageerd zijn om precieze akkoorden te sluiten met landen buiten de EU, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag', zei de premier na afloop. 'Ik hoop dat we dan stappen in de goede richting kunnen zetten om samen de uitdaging te boven te komen.'

Opvangcentra in derde landen

De zestien Europese staats- en regeringsleiders raakten het op de mini-migratietop in Brussel wel eens over de zogenaamde 'regionale ontschepingsplatformen', alleen is nog niet duidelijk of die in de Europese Unie of in derde landen moeten komen. Dat valt te horen in Europese kringen. 'De notie van platformen is in elk geval "here to stay".'

Europees president Donald Tusk schoof vorige week - op voorzet van verschillende EU-lidstaten - het idee naar voren om regionale opvangcentra te voorzien in derde landen, waar economische migranten en asielzoekers van elkaar onderscheiden worden vooraleer die laatste groep in de EU asiel kan aanvragen. Voor Frans president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez kunnen die centra ook aan de grenzen van Europa.

Beide opties liggen - net als een combinatie van de twee - nog steeds op tafel, valt te horen van Europese bronnen. 'De notie van platformen is "here to stay", alleen hebben verschillende lidstaten verschillende visies. Maar één ding is zeker: ze zullen in lijn zijn met het internationaal recht. Wij zijn de Europese Unie.'

Over een aantal concrete pistes zijn de zestien staats- en regeringsleiders het zondag in de Berlaymont al eens geraakt: het Afrikafonds moet meer middelen krijgen, Turkije moet de tweede schijf van drie miljard euro in het kader van de EU-Turkijedeal krijgen, de Europese grenswacht Frontex moet sterker en EASO (het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken) moet een 'echt Europees asielagentschap' worden.

'Geen hanengevechten'

De ontmoeting van zondag verliep naar verluidt in opperbeste sfeer, 'zonder hanengevechten', en dus niet helemaal zonder resultaat. 'De coördinaten van een landingsbaan zijn geïdentificeerd', klinkt het. 'We werken nu verder. We hebben nog een paar dagen tot de Europese top.'

Een Europese oplossing voor het migratievraagstuk tegen de Europese Raad van donderdag en vrijdag lijkt niet helemaal onmogelijk, al ligt er nog heel wat werk op tafel. 'Het is als een maaltijd samenstellen met verschillende ingrediënten, maar het blijft wel min of meer dezelfde maaltijd. Zolang we daarbinnen blijven, is het mogelijk.'