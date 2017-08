Regie der Gebouwen wacht op resultaten schimmelonderzoek Justitiepaleis

'Dat zal vermoedelijk begin september zijn', zegt woordvoerder van de Regie Johan Vanderborght donderdagnamiddag in een reactie. 'Eens de resultaten bekend zijn, zullen we kunnen nagaan welke maatregelen genomen moeten worden.' Aanleiding is het bericht in De Tijd over een schimmelplaag, die al leidde tot de afsluiting van bepaalde delen van het gebouw.

'We wachten op de resultaten van de analyses die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid doet op de monsters die zijn genomen', aldus Vanderborght. 'Volgende week zal het diensthoofd van de afdeling die het onderzoek doet, terugkomen uit vakantie. Dan zullen we vragen om de uitslag zo snel mogelijk te krijgen. Maar zo'n analyse neemt een bepaalde tijd in beslag en dus moeten we geduld hebben vooraleer het onderzoek rond is. Pas nadat we kennis hebben van de resultaten, kan bekeken worden welke maatregelen zich opdringen.'

In De Tijd deed Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, zijn beklag over de erbarmelijke toestand in de kelders van het Brusselse gerechtsgebouw. De schimmelplaag is al in januari vastgesteld. Daardoor worden unieke documenten beschadigd. 'In samenspraak met de collega-voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg klaagt Hennart over de 'pingpong' met kilometers mails en brieven tussen de federale overheidsdienst Justitie, de Regie der Gebouwen en noem maar op. 'Veel blablabla en beloftes, maar finaal bleef het weer bij woorden', luidt de conclusie.

Intussen is de schimmel overgestoken naar aanpalende lokalen, waar de overtuigingsstukken zijn opgeslagen. 'Eind juni is dan iemand gekomen om stalen te nemen, maar de vraag bleef onbeantwoord of de schimmel gevaarlijk is voor onze mensen die in die lokalen stukken moeten ophalen', zegt de rechtbankvoorzitter in de krant. 'Toen heb ik gezegd: 'Dat volstaat.' Er zijn grenzen aan onze goede wil. Ik heb de minister van Justitie gewezen op het probleem, maar weet u wat ik te horen kreeg? Dat we 'misschien' in september de resultaten van de staalname zouden krijgen.'