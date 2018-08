Regering voert voorstel voor huiszoekingen bij mensen zonder papieren af

Begin dit jaar lag een wetsontwerp ter stemming in het parlement dat woonstbetredingen mogelijk zou maken in de zoektocht naar illegalen. Vooral de N-VA drong daarop aan. Een onderzoeksrechter zou wel altijd toestemming moeten geven voor een woonstbetreding als er mensen zonder papieren aanwezig zijn die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten.

Maar over het wetsontwerp werd nooit gestemd, omdat er commotie ontstond. In de MR, de partij van premier Charles Michel, waren er mandatarissen die zich verzetten. Open Vld uitte eveneens kritiek. En onderzoeksrechters vonden het geen goed idee dat ze toestemming voor woonstbetredingen zouden moeten geven zonder vooraf een gerechtelijk onderzoek te kunnen doen. Het ontwerp kwam nog enkele keren aan bod in de regering, maar het kwam nooit tot een akkoord.

Officieel is het dossier nog altijd in handen van de premier. Maar in N-VA-kringen wordt nu ook toegegeven dat het niet meer realistisch is dat het in deze regeerperiode nog groen licht krijgt.