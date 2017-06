Live Regering spreekt parlement toe over mislukte aanslag in Brussel

11:27

Wat met de militairen in het straatbeeld?

Daags na de aanslag ontspon zich een fel debat over de zin en onzin van de militairen die onze publieke ruimte bewaken. Voor de één was de mislukte aanslag net een bewijs dat de militairen broodnodig zijn - ze schakelden de verdachte uit en konden zo erger voorkomen - terwijl voor de ander net aangetoond was dat militairen aanslagen eigenlijk niet kunnen tegenhouden: als het ontstekingsmechanisme gewerkt had, was de bom ontploft voor een militair iets door had. Anderen schermden dan weer dat de politie net zo goed die bewaking kan uitvoeren.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pleitte gisteren alvast voor evenwicht. 'Vandaag zijn het de stations, morgen de metrostations en overmorgen alle gemeentehuizen. Gaan we dat allemaal tot op de tanden bewapenen, afschermen, controleren? We moeten oppassen dat we niet afglijden naar een politiestaat,' klonk het bij VRT Nieuws.

De Nationale Veiligheidsraad heeft intussen beslist dat de militairen voorlopig gewoon op straat blijven opereren.