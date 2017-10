Regering past effectentaks aan: 'Dit zal geen holle taks zijn'

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) verzekert dat de taks op effectenrekeningen, waarover het kernkabinet het zondagavond eens raakte, 'geen holle taks' zal zijn. Zijn CD&V-collega Kris Peeters kijkt uit naar het nieuwe advies van de Raad van State over de aanpassingen, maar Jambon vindt dat de politiek zelf moet kunnen beslissen wat ze wil belasten en wat niet.

Het kernkabinet paste zondag het wetsontwerp over de taks op de effectenrekening aan het strenge advies van de Raad van State aan. Die bedraagt 0,15 procent en zal gelden voor rekeningen vanaf 500.000 euro. De Raad van State had echter voor discriminatie gewaarschuwd en stelde de vraag of de taks, die 254 miljoen euro in het laatje moet brengen, ook de grote vermogens zou raken. De certificaten, de trackers en niet-beursgenoteerde aandelen op een effectenrekening vallen volgens het compromis onder de scope van de taks, maar aandelen op naam niet.

'Het was niet onze bedoeling familiale ondernemingen en kmo's te viseren', lichtte vicepremier Peeters maandag toe in De Ochtend op Radio 1. De vraag rijst - bijvoorbeeld bij fiscaal expert Michel Maus - of de Raad van State daardoor niet opnieuw een discriminatie zal aanstippen. 'Dit is het politieke akkoord', reageert vicepremier Jambon. 'Als politiek moet je kunnen zeggen wat je wil belasten en wat niet', luidt het. Indien de Raad van State zich in die discussie mengt, 'dan komt die op politiek terrein'.

Vicepremier Peeters gaat ervan uit dat de Raad van State nu 'op een andere manier' naar de taks zal kijken. Het was vooral zijn partij die op een aanpassing van de wettekst had aangedrongen. Hij kijkt uit naar het tweede advies van de Raad van State 'Onze grote zorg was ervoor te zorgen dat de taks de toets van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof zou doorstaan (...) We zullen kijken wat de Raad van State zegt'