Regering moet op zoek naar 200 miljoen euro

Ruim een maand na de aankondiging van een akkoord over een reeks sociaaleconomische hervormingen, blijkt volgens de krant dat er nog heel wat losse eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt.

Het voorbije weekeinde werd al duidelijk dat er nog discussie is over besparingen in de pensioenen, maar uit de begrotingstabellen blijkt dat de regering in totaal nog voor 206 miljoen euro maatregelen moet nemen om de begroting van volgend jaar te doen kloppen.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine moet nog op zoek moet gaan naar 52 miljoen euro besparingen in de pensioenen. Van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) wordt een inspanning verwacht van 64 miljoen euro. Bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat het om 90 miljoen.

Midden oktober moet de regering haar begroting indienen bij de Europese Commissie. Eerder was al beslist het begrotingsevenwicht los te laten. Voor volgend jaar mikt de regering nu op een verbetering van de begroting met 0,6 procent van het bbp of 2,6 miljard euro, het minimum dat Europa vraagt. Maar zolang er geen concrete besparingen afgesproken zijn, dreigt die doelstelling niet gehaald te worden, besluit De Tijd.