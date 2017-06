Regering-Michel overweegt economische sancties tegen VS

De internationale gemeenschap reageert vol verontwaardiging op de plannen van Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook in ons land is de regering niet te spreken over de beslissing. Voor de ministerraad vanmorgen viel te horen dat nagedacht wordt over economische sancties in de vorm van een importtaks.

In het Federaal Parlement vroegen gisteren onder meer Ecolo en cdH al voor een 'compensatiemechanisme voor producten van buiten de EU'. Officieel had Donald Trump toen nog niet aangekondigd de akkoorden van Parijs naast zich neer te leggen, maar premier Charles Michel (MR) zag de bui al hangen en herbevestigde het engagement dat ons land wil nemen in de strijd tegen klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Op Europees niveau liepen er al enkele dagen gesprekken over een mogelijke reactie, klonk het nog.

Over concrete maatregelen bleef de eerste minister op de vlakte, maar vandaag liet hij zich wel verleiden tot enkele uitspraken. Volgens de openbare omroep denkt Michel nu ook aan economische sancties. 'We moeten aan Europees patriottisme doen,' sprak hij. Zijn partijgenoot Didier Reynders trad hem bij en bestempelde de koers van de Amerikanen als 'klimaatdumping'. Om eventueel een importtaks in te voeren, wordt gekeken naar een samenwerking op Europees niveau.

Ook bij coalitiepartner CD&V gaan stemmen op voor zo'n internationale maatregel. Europarlementslid Ivo Belet riep de EU op Twitter op om een CO²-importcorrectie te overwegen.

Op die manier zou het voor Amerikaanse bedrijven duurder worden om producten op de Europese markt te krijgen, waardoor de terugtrekking uit het klimaatakkoord een directe negatieve impact zou hebben op de Amerikaanse economie. President Donald Trump liet gisteren meermaals verstaan dat het akkoord van Parijs jobs zou kosten in de industrie, en dat het mede daarom opnieuw onderhandeld moet worden. Verschillende grootmachten, waaronder Duitsland en Frankrijk, lieten al snel weten dat daarvan geen sprake kon zijn. 'Pacta sunt servanda', afspraken moeten nagekomen worden, klonk het vandaag eveneens bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), aldus de VRT.