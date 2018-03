Regering-Michel landt met akkoord rond kernuitstap en kader voor zware beroepen

Er is een akkoord bereikt rond een energiepact met kernuitstap. Aan de planning van de kernuitstap wordt niet gemorreld, ook al leek N-VA daar de voorbije maanden op aan te sturen. Toch haalt de partij ook een belangrijke overwinning binnen: het akkoord voorziet een permanente monitoring die de voortgang van de kernuitstap nauwgezet in de gaten houdt.

Zo komt er een capaciteitsvergoedingsmechanisme, dat de bevoorradingszekerheid moet waarborgen door steun te verlenen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Die moeten de energiebevoorrading van de gesloten kerncentrales opvangen. Een energienorm moet er dan weer voor zorgen dat de energiekost in lijn blijft met die van onze buurlanden.

Ook in het dossier van de zware beroepen is er vooruitgang geboekt. De regering heeft een akkoord beet rond het kader voor die zware beroepen, zodat minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) nu met de sociale partners kan gaan onderhandelen over een pensioenregeling. 'We vervolledigen de hervorming die mensen wat langer moet laten werken om het systeem betaalbaar te houden', zei minister Bacquelaine vrijdag. Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. In het overleg zal ook bepaald worden welke jobs precies als zwaar beroep gezien kunnen worden.

De criteria waren al bekend: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend, worden coëfficiënten toegepast.

De huidige regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen, al is er wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar.