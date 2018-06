Regering-Michel is een kibbelkabinet, wordt het een rampregering?

Het vet is al even van de soep bij de regering-Michel. Elf maanden voor de federale verkiezingen stapelen de lastige en belangrijke dossiers zich op. Zo stelde de regering vorige week de beslissing over de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen uit tot na 14 oktober 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de offertes van het Amerikaanse Lockheed Martin voor de F-35 en van het Britse BAE Systems voor de Eurofighter maar tot half oktober geldig zijn, is een vervelend detail. Belangrijker is dat de regering - onder druk van premier Charles Michel (MR) die zich op zijn beurt onder druk laat zetten door Frankrijk - het Franse Dassault met de Rafale opnieuw in overweging neemt, ook al trok dat bedrijf zich enkele jaren geleden terug uit de openbare aanbesteding. Zo wordt het toch nog een schimmige 'aankoop van de eeuw'.

...