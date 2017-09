Regering maakt werk van gecombineerde werk- en verblijfsvergunning

Er komt een eengemaakte verblijfskaart die vermeldt of de kaarthouder al dan niet in België mag werken. Die komt in de plaats van de afzonderlijke werk- en verblijfsvergunningen die vandaag bestaan. Dat melden minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)