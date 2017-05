Regering legt stakers aan ketting met meldingsplicht

De federale regering zet nu toch door met de lang aangekondigde minimumdienst bij het spoor, zij het in een lightversie. Het spoorpersoneel moet onder meer vier werkdagen voor een staking verplicht laten registreren of het staakt of werkt. Dat staat in een voorontwerp van wet van minister van Mobiliteit François Bellot, schrijven De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.