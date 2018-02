Regering en oppositie botsen over 'overkappingsfonds'

Bijna een jaar geleden, meer bepaald op 15 maart 2017, sloten de Vlaamse regering, stad Antwerpen en burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos het Toekomstverbond voor de Antwerpse mobiliteit. Dat akkoord voorzag in een oplossing voor de Oosterweelverbinding en voor de overkapping van de Ring.

In het Vlaams Parlement is nu een eerste grote stand van zaken van het Toekomstverbond voorgesteld. Een van de hete hangijzers blijft de financiering van de geplande overkapping van de Ring. Die financiering is volgens oppositiepartijen Groen en sp.a te onduidelijk en onvoldoende. 'De becijferingen voor Oosterweel lijken robuust en concreet, maar voor de overkapping is de boodschap: vertrouw ons, we gaan dat geld wel vinden. Er is nood aan een uitgewerkt financieel plan voor de overkapping', zegt Groen-parlementslid Wouter Van Besien.

Van Besien verwijst naar de 54,3 miljoen euro die voorlopig in het zogenaamde 'overkappingsfonds' zit, het rollend fonds dat moet dienen om de overkapping te helpen realiseren. Het fonds wordt gespijsd door de onderbenutte kredieten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). 'Die 54 miljoen euro is ruim onvoldoende om te kunnen spreken van een serieuze financiering van de overkapping. Op die manier zijn we vertrokken voor heel veel jaren', zegt ook sp.a-politica Yasmine Kherbache.

Ministers Bart Tommelein (Open VLD) en Ben Weyts(N-VA) counterden de kritiek. Zo vraagt Open Vld-minister Tommelein wat geduld. 'Het heeft wat tijd nodig om een fonds te vullen, anders moet je geen fonds maken maar maak je gewoon geld vrij', klonk het. Hij rekent er ook op dat er ook dit jaar 'een belangrijk bedrag' aan onderbenutting in het fonds zal kunnen gestoken worden. Zijn collega-minister Weyts reageerde wat geprikkeld. Volgens hem stuurt met name Van Besien 'als een getuige van Jehova' telkens 'onheilspellende' berichten de wereld in. 'Stop met uw Wachttorendiscours, uw zwartgallige discours', aldus Weyts.

Samen met de engagementen van de stad Antwerpen en de haven is er volgens hem in totaal al sprake van 300 miljoen euro voor de overkapping. 'Maar veel belangrijker dan dat bedrag is het kamerbrede engagement om tegemoet te komen aan de overkapping. Er is niemand die een indicatie geeft van het tegendeel. Ik twijfel niet aan mezelf, ik hoop van u hetzelfde', aldus Weyts.