Refugees Welcome spreekt Francken tegen over aanvaring in Maximiliaanpark

'Woensdag werd ons sensibiliseringsteam van Fedasil en DVZ in het Maximiliaanpark verbaal belaagd door een opengrenzen ngo en haar 'refugees welcome'-vrijwilligers', zette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zaterdagmiddag op zijn Facebookpagina.

'Dit gaat steeds meer om het maken van een (extreem)links politiek statement tegen het Europees en Belgisch grenzen- en migratiebeleid', vervolgde Francken. Die maakte meteen bekend dat de politie voortaan zal meegaan met de medewerkers van de DVZ.

Refugees Welcome is niet opgezet met de verklaring van de staatssecretaris, die volgens de vzw manifest ongegrond en lasterlijk zijn.

'Op woensdag was één van onze vrijwilligers getuige van een aanvaring tussen de vertaler van Fedasil en enkele Sudanese en Eritrese vluchtelingen', doet het burgerplatform het verhaal. 'De vluchtelingen reageerden geërgerd op het voorstel tot vrijwillige terugkeer - na een lange en moeilijk exodus - in antwoord op de vraag aan Fedasil om hun humanitaire toestand te verbeteren, zoals de toegang tot drinkwater, voedsel, onderdak, medische noodhulp en informatie.'

De vzw Refugees Welcome benadrukt nog dat ze uiterst bezorgd is over de humanitaire situatie in het Maximiliaanpark.