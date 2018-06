Reder Willy Versluys verloor zeven bemanningsleden: Theater Aan Zee voert rechtszaak op

'De voorbije veertig jaar zijn zeven mensen overleden op mijn vissersboten', zegt de Oostendse reder en ondernemer Willy Versluys. Het diepst trof hem de dood van zijn machinist Bouba. 'Negen maanden lang wisten we niet wat hem was overkomen: dat was ondraaglijk.' In Rechtszaak tegen de dood, een opvallende voorstelling op Theater Aan Zee, zal Versluys daarover getuigen.