Red Flame Heleen Jaques: 'De zwakke plek bij de Rode Duivels? Het publiek'

Vroeger was er alleen Imke Courtois, binnenkort zijn ze dus met z'n tweeën. Zondag 17 juni debuteert Heleen Jaques als voetbalanaliste in de WK-talkshow van de VRT. Jaques is een Red Flame en dat is - al die sportbijnamen ook - een vrouwelijke voetbalinternational. De West-Vlaamse staat bekend als een bikkelharde verdediger. Ze wordt geroemd om haar tactisch doorzicht en werkkracht. Vorige maand werd Jaques kampioen met Anderlecht, deze zomer stapt ze over naar de Italiaanse topclub Fiorentina. Eerst een paar weken bivakkeren in het WK-dorp van Karl Vannieuwkerke, daarna gaat ze op appartementenjacht in Firenze. Haar vriend is videoanalist bij Club Brugge. 'Na het afhaken van Gert Verheyen (die trainer wordt van Oostende, nvdr) zocht Sporza een nieuwe voetbalcommentator, bij voorkeur een vrouw', zegt Heleen Jaques. 'Imke Courtois liet mijn naam vallen. Ik deed een cameratest tijdens de Europa Leaguefinale. Blijkbaar met goed gevolg.' Courtois en Jaques waren nochtans concurrenten bij de nationale ploeg - een concurrentiestrijd die Heleen Jaques won. 'We zijn goede vrienden, maar inderdaad: er kon maar een van ons beiden spelen', vertelt de nieuwe Sporza-analiste. 'Imke en ik hebben het altijd jammer gevonden dat we niet samen op het veld stonden. Eén interland is het gelukt.'

...