Rector UGent: 'De deuren van de universiteit gaan vandaag dicht voor Dries Van Langenhove'

De rector van de Universiteit Gent, Rik Van de Walle heeft beslist om een tuchtprocedure te starten tegen Dries Van Langenhove, leider van Schild & Vrienden, na de reportage van Pano.

'Aan onze universiteit is geen plaats voor hem', klinkt het. 'De toegang tot alle gebouwen en diensten wordt hem ontnomen.'

'De UGent draagt de vrijheid van meningsuiting uit als een grondrecht, maar er werden juridische en morele grenzen overschreden. Daarom gaan de deuren van de UGent vandaag dicht voor Van Langenhove', vervolgt hij.

De rector besluit: 'We hebben al langer weet van de problematiek. Ik heb er ook persoonlijk meldingen van ontvangen, maar we hadden nooit voldoende concrete aanleiding om verdere stappen te ondernemen. Gisterenavond kwam daar verandering in. '

Van Langenhove zei intussen in een interview met Het Nieuwsblad dat hij stappen zal ondernemen tegen de VRT. 'Zonder enige grond word ik als antisemiet afgeschilderd', klinkt het. 'Dit is gortig en platvloers van de VRT.'