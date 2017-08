Recordaantal Venezolanen vraagt asiel aan in Europa

Venezuela is de voorbije jaren in een diepe economische en politieke crisis terechtgekomen. Die is de afgelopen dagen nog acuter geworden na de mogelijk frauduleuze verkiezing van een grondwetgevende vergadering die volgens critici meer macht moet geven aan president Nicolas Maduro.

De problemen in Venezuela tekenen zich ook af in het aantal asielaanvragen die Venezolanen in Europa indienen. Tussen 2008 en 2013 schommelden dat tussen 60 en 105, maar sinds 2014 schieten de cijfers de hoogte in: de 28 EU-landen ontvingen dat jaar 325 asielaanvragen van Venezolanen. In 2015 waren het er 790, in 2016 4.695.

Volgens Theo Francken zal dat cijfer dit jaar, met voorlopig gemiddeld 900 aanvragen per maand, nog verder de hoogte ingaan. Veruit de meeste asielaanvragen gebeuren in Spanje: vorig jaar 3.960 van de 4.695. In België dienden in 2016 45 Venezolanen een aanvraag in. Ook dit jaar gaat het alweer om enkele tientallen. "Ze werden tot nu toe allemaal erkend", zegt Francken.