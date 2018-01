Recidiverende dierenmishandelaars zullen in de toekomst effectieve celstraf riskeren

Er komt een inspectieteam dat specifiek toezicht houdt op slachthuizen, en wie herhaaldelijk dieren mishandelt, riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden.

Op de laatste ministerraad van het vorige jaar is beslist dat de straffen voor dierenmishandeling een pak strenger worden. De bestraffing van recidiverende dierenmishandelaars wordt verdrievoudigd van 6 naar 18 maanden gevangenis, wat betekent dat daders een effectieve celstraf riskeren. 'Wie niet horen wil, zal voelen', zegt Weyts.

De N-VA-minister pompt ook 3 miljoen euro in de oprichting van een inspectieteam dat specifiek toezicht zal houden op de werking van slachthuizen. Een aantal van die slachtinrichtingen kwam het afgelopen jaar in opspraak omdat de dieren er slecht behandeld werden. Met een nieuw inspectieteam moet de pakkans omhoog. Bovendien komt er in elke politiezone en bij alle parketten een verantwoordelijke voor dierenwelzijn, en zullen de kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren teruggevorderd kunnen worden. De nieuwe regelgeving moet wel nog door het parlement worden goedgekeurd.