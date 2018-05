Rechtszaak tegen Apache: Antwerpse bouwpromotor en ex-kabinetschef De Wever gaan niet in beroep

Bouwpromotor Land Invest Group en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), gaan niet in beroep tegen het vonnis van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. Die had eind februari geoordeeld dat er bij de berichtgeving van nieuwssite Apache 'geen sprake is van een fout die tot de betaling van een schadevergoeding kan leiden'.

Apache schreef tussen 2013 en 2016 een reeks artikelen over vastgoeddeals in Antwerpen en onderzocht daarbij de mogelijke verwevenheid van de immobiliënsector met de Antwerpse politiek.

Land Invest Group en Joeri Dillen werden herhaaldelijk genoemd. Zij voelden zich geviseerd en meenden dat de berichtgeving van Apache 'ongenuanceerd' was en fouten bevatte. Ze trokken naar de rechtbank om de verwijdering van de artikels én een fikse schadevergoeding te eisen. De projectontwikkelaar vorderde 250.000 euro van Apache, Dillen vroeg 100.000 euro.

De burgerlijke rechtbank verklaarde hun vorderingen in februari ongegrond. 'De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van een fout die tot de betaling van een schadevergoeding kon leiden. Dat is jammer, maar in het vonnis werd tenminste wél gesteld dat de berichtgeving van Apache onnauwkeurig en ongenuanceerd is. We zijn blij dat de rechtbank ons standpunt daarover deelt', reageerde meester Omar Souidi toen, die voor Dillen optreedt.