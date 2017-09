Reacties septemberverklaring: Oppositiepartijen hekelen 'goednieuwsshow' van Bourgeois

'Vlaanderen staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden', zo zei minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring. Met een begrotingsevenwicht, 375 miljoen euro aan nieuw beleid en 610 miljoen euro aan investeringen zit Vlaanderen volgens Bourgeois op koers. Maar volgens de oppositiepartijen stemt het beeld dat Bourgeois schetste niet overeen met de realiteit.

Zo verwijst SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke naar de stijgende armoedecijfers, de hogere rusthuisfacturen, de wachtlijsten, enz... Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens leeft Bourgeois 'in een bubbel'. 'Bourgeois leeft in een bubbel waarin alles in orde lijkt, ondanks alsmaar langere wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting, ondanks toenemende armoede, vervreemding, onveiligheid en islamisering'.

Wat het alternatief voor de energieheffing betreft, houdt de oppositie een slag om de arm. 'Alle cijfers moeten op tafel. Ik wil zien hoe de berekening is gemaakt en hoe onderbouwd ze is, want er is in het verleden met miljarden gegoocheld. Het broddelwerk moet stoppen', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Voor Vlaams Belang-fractieleider Janssens is het niet meer dan logisch dat de heffing een pak lager ligt. 'Maar dat die taks die de regering nu invoert een bescheidener omvang heeft, kan niet verbergen dat de energiefactuur de voorbije jaren enorm is gestegen en zal blijven stijgen zolang de Vlaamse regering haar energie-agenda blijft afstemmen op onrealistische dogma's', aldus Janssens.

Voor sp.a'er Vandenbroucke is de lagere heffing een bewijs dat de Turteltaks niet alleen ongrondwettig maar ook onnodig was. 'De regering volgt ons nu in die kritiek', aldus Vandenbroucke. Hij noemt de verlaagde heffing 'een eerste stap' en verwacht dat de regering nog bijkomende stappen zet om de energiefactuur van de Vlaming omlaag te krijgen.

Ook Voka scpetisch over energieheffing

De energieheffing, die de 'Turteltaks vervangt', is volgens Voka nadelig voor de competitiviteit van sommige bedrijven. 'De bedrijven moeten 80 procent van de totale kost van de groene stroom ophoesten', klinkt het. 'Dit komt neer op 150 miljoen euro per jaar. Het betekent voor bepaalde ondernemingen een significante meerkost.'

Voka pleit opnieuw voor een energienorm, waarbij de elektriciteitskost van de bedrijven gebenchmarkt wordt ten opzichte van die van de buurlanden. 'Als we dit niet doen, dan prijzen we ons stilaan uit de markt en riskeren we grote investeringen mis te lopen.' Over de rest van de Septemberverklaring, 'waar ambitie uit spreekt', is Voka positief.

Zo zal het beoogde structureel begrotingsevenwicht in 2018 ruimte vrijmaken voor investeringen. 'De Vlaamse regering bevestigt dat ze wil anticiperen op ontwikkelingen als disruptie, digitalisering en internationalisering', stelt Voka-topman Hans Maertens in een persbericht. 'Zo maakt ze onder meer 75 miljoen vrij voor de industriële transformatie. Ook voor de kmo's worden extra middelen vrijgemaakt om te anticiperen op de steeds snellere internationalisering.'

Test-Aankoop voorzichtig optimistisch over energieheffing

Test-Aankoop is 'voorzichtig opgelucht' nu blijkt dat de nieuwe energieheffing, die de Turteltaks vervangt, een gemiddeld Vlaams gezin maar 9 euro per jaar zou kosten. De consumentenorganisatie zegt waakzaam te blijven, want de factuur zou later wel eens kunnen volgen.

Test-Aankoop was een van de partijen die de Turteltaks - zowat 100 euro per gezin - met succes aanvochten bij het Grondwettelijk Hof. In de plaats van de bijdrage op basis van het elektriciteitsverbruik komt er nu een heffing van 5 euro per jaar, aangevuld met een hoger quotum voor hernieuwbare energie (gemiddeld 4 euro extra).

Test-Aankoop is tevreden dat de factuur voor de meeste consumenten fors lager zal liggen, maar het roept ook op tot waakzaamheid. Het lijkt er immers op, zo klinkt het, dat de Vlaamse regering de investeringen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 te halen, voor zich uitschuift.

Dat betekent dat een volgende regering misschien een nieuwe forfaitaire bijdrage zal moeten invoeren om de investeringen te financieren, of om eventuele Europese boetes te betalen die we zouden krijgen omdat we de doelen niet haalden. 'De strijd om een betaalbare elektriciteitsfactuur is nog lang niet gestreden', besluit Test-Aankoop.