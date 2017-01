Reacties na brexitspeech May: 'Nu een snel en coherent vertrek'

Verschillende leiders hebben gereageerd op de brexitspeech van Brits premier Theresa May. Daarin kondigde ze onder andere aan dat de Britten voluit gaan voor een 'harde' brexit en een volledige uitstap uit de Europese interne markt.

De Belgische premier Charles Michel is tevreden dat May dinsdag meer uitleg heeft verstrekt. 'Duidelijkheid is in het belang van zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk. Het is essentieel dat de premier de weg voor de toekomst van haar land heeft uitgezet', zo reageerde Michel op de toespraak van zijn Britse ambtgenote.

De eerste minister wil spoedig onderhandelingen opstarten. 'Nu we weten wat de intenties zijn, mag het proces niet vertraagd worden. De vertrekprocedure moet snel en coherent zijn', klinkt het. 'Groot-Brittannië is de vierde grootste klant van België en zijn zesde grootste toeleverancier, we moeten onzekerheid dus te allen prijze vermijden', aldus de regeringsleider.

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier reageerde tevreden. Volgens hem heeft de Britse regering 'eindelijk een beetje duidelijkheid' gebracht. 'We begroeten het feit dat de Britse premier vandaag haar visie op het vertrek van haar regering heeft geschetst', zegt Steinmeier, die hoopt op zo goed mogelijke relaties tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Nicola Sturgeon, Schots premier, reageerde dan weer afwijzend na de speech van May. Zij gaf eerder al aan dat ze Schotland ín de interne markt wil houden, desnoods met een tweede onafhankelijkheidsreferendum. 'De regering kan ons niet zomaar uit de EU en de eenheidsmarkt wegnemen, terwijl ze geen rekening houdt met onze economie, jobs, levensstandaard en onze en zonder dat Schotland de mogelijkheid heeft om voor een andere toekomst te kiezen. Die optie heeft de premier met haar toespraak alleen maar waarschijnlijker gemaakt', klinkt het bij Sturgeon.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, reageerde op Twitter dat hij blij was met de 'meer realistische' mededeling. Hij geeft aan dat de resterende 27 lidstaten van de Unie klaar zijn om te onderhandelen nadat de Britten artikel 50 hebben ingeroepen. Premier May beloofde om dat ten laatste in maart te doen.