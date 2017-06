'Rapport commissie 22/3 is allesbehalve een beetje-van-alles-en-niets'

In een interview met De Standaard breken Laurette Onkelinx (PS) en Patrick Dewael (Open VLD) een lans voor het rapport van de commissie 22/3. Beiden waren zeer nauw betrokken bij het onderzoek. Zo was Dewael voorzitter van de commissie. "Alle fracties zijn erin geslaagd om uit hun partijpolitieke stellingen te komen en dat waardeer ik als voorzitter van de commissie. Ik heb het gezien in vorige onderzoekscommissies: een rapport dat alleen door de meerderheid wordt goedgekeurd, is een pak minder relevant", zegt Dewael.

Onkelinx benadrukt op haar beurt in het interview dat de commissie een pak forse maatregelen heeft genomen. "Het begint bij de inlichtingendiensten. Die wisten bijna niets. Dat is toch hallucinant? Van daaruit hebben we de hele structuur herbekeken. Er komt een platform om de inlichtingendiensten te doen samenwerken, joint cells met de gerechtelijke politie, een kruispuntbank om informatie te delen, ..."

Ze maakt daarbij de vergelijking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. "Toen we die hebben opgericht, werd dat beschouwd als een grote hervorming. Nu gaan we verder: we veranderen radicaal de werkmethode van de veiligheidsdiensten én passen de wetgeving aan."

Informatie verzamelen

In het interview hekelt Dewael het feit dat sinds de Octopus­hervorming (de eenmaking van de concurrentiële politiediensten nvdr.) veel van de politiediensten op hun eiland zijn blijven zitten.

Een nieuw Kruispuntbank Veiligheid moet het voor OCAD dan weer gemakkelijker maken om informatie te verzamelen. "Je moet weten dat de inlichtingendiensten werken met de regel van de derde dienst: ze mogen de informatie die ze zelf krijgen, bijvoorbeeld van een buitenlandse inlichtingendienst, niet doorgeven aan anderen. En het Ocad kan natuurlijk maar werken met de informatie die het krijgt. Gelukkig gaat de nieuwe Kruispuntbank Veiligheid veel oplossen", aldus Onkelinx.