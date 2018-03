Ramsey Nasr en Halina Reijn over theater als relatietherapie: 'Verliefdheid is een irritante koorts'

In La Voix Humaine voert een anonieme vrouw een telefonisch afscheidsgesprek met een onhoorbare man. Al sinds 2009 trekt de Nederlandse actrice Halina Reijn met de succesmonoloog de wereld rond. In 2016 vulde Ramsey Nasr de mannelijke stiltes op in De Andere Stem. Einde maart voeren ze beide voorstellingen voor het eerst samen op in Antwerpen.