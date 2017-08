'Radicalisering' in de kleuterklas: 'Kleuters zijn sowieso vrij radicaal'

In een kleuterschool in Ronse zouden afgelopen schooljaar tekenen van radicalisering bij kleuters zijn vastgesteld. Dat meldde Het Laatste Nieuws maandag, nadat de krant een intern rapport van de school kon inkijken. Maar kunnen we bij kleuters werkelijk van radicalisering spreken?