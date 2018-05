Racial profiling in België: 'Als alle aanslagen door bruine moslims gebeuren, moet je het niet bij negers zoeken'

In een nieuw onderzoeksrapport vraagt Amnesty International de Belgische regering om maatregelen te nemen tegen profiling. Niemand kan vaststellen hoe wijdverspreid de praktijk is bij de Belgische politie, maar vast staat dat het gebeurt. 'Er zijn al collega's die tegen mij hebben gezegd: 'Ik ga alle zwarten controleren, want het is zo, ze zijn sowieso verdacht.''