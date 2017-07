Raad van State verwerpt beroep studenten tegen quota artsenstudies

De Raad van State heeft vrijdag het beroep verworpen dat acht studentenverenigingen hadden ingesteld tegen de quotaregeling op het einde van het het eerst jaar geneeskunde in de Franse gemeenschap. De hoogdringendheid is volgens de Raad niet aangetoond.

De studentenverenigingen zien hun poging om de nieuwe regeling te laten schorsen dus mislukken. Volgens de auditeur bij de Raad is er geen sprake van hoogdringendheid, omdat er nog een toegangsexamen voor artsen en tandartsen wordt georganiseerd in september. De Raad laat zich niet uit over de grond van de zaak: de wettigheid van de quotaregeling. Daarover wordt pas eind augustus gepleit.