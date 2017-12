Raad van state vernietigt ruimtelijk uitvoeringsplan: 'Einde verhaal voor Uplace'

Volgens de Raad van State voorzien de nieuwe ruimtelijke plannen geen reductie maar een 'substantiële toename' van de toegelaten handelsopppervlakte in de Uplace-zone. 'Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken', staat in het arrest.

De uitspraak van de Raad van State zet de komst van het veelbesproken winkelcomplex op losse schroeven. Verschillende partijen hebben in het verleden gezegd dat een vernietiging van het GRUP de doodsteek van het project zou zijn. Uplace zelf ging er in het verleden van uit dat een volledig nieuw GRUP zeven jaar vertraging zou betekenen.

Bart Somers: 'Opgelucht voor Mechelen'

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageert tevreden op de schrapping door de Raad van State van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Uplace. 'Ik ben opgelucht voor Mechelen, onze middenstanders verdienen werkzekerheid', zegt hij aan Belga.

Voor Somers komt de beslissing niet als een verrassing. 'De beslissing hing in de lucht, een winkelcomplex met de grootte van de binnenstad van Mechelen is niet meer van deze tijd. Het plan staat haaks op de beleidsvisie van de Vlaamse overheid inzake mobiliteit en binnenstedelijke ontwikkelijk.'

De Mechelse middenstand was samen met meerderheidspartijen Open Vld, Groen, m+ en CD&V naar de Raad van State gestapt omdat de ontwikkeling van Uplace een bedreiging vormde voor de winkeliers en horeca in de Mechelse binnenstad, nauwelijks 15 kilometer verderop. 'We moeten alle middelen uitputten tegen Uplace, omdat het investeringen in onze stad op de helling zet', zei Somers daar toen over.

Volgens Somers betekent deze beslissing een definitief einde van het Uplace-project. 'Als de Raad van State zoiets beslist, is dat definitief van de baan', zegt hij.

Koen Van den Heuvel: 'Niemand zit te wachten op verouderd winkelconcept'

' Als het van CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel afhangt, moet de Vlaamse regering een kruis maken over het Uplace-project in Machelen. 'We hebben altijd gezegd dat het bij de vernietiging door de Raad van State einde verhaal zou zijn', zo zegt Van den Heuvel aan Belga.

Volgens Van den Heuvel maakt het arrest van de Raad van State duidelijk dat een grootschalig winkelcomplex als Uplace er niet kan komen, niet in de geplande vorm en ook niet in de afgeslankte vorm. 'Anno 2017-2018 zit niemand nog te wachten op zo'n grootschalig complex. Het is een 'old fashioned'-winkelcomplex dat haaks staat op het beleid van de regering om de handelkernen van onze steden te versterken', zegt Van den Heuvel.

Wat moet er dan met de gronden gebeuren? 'Die gronden kunnen gerust dienen voor andere zaken dan grote winkelcentra', klinkt het. In ieder geval kunnen de betrokken gemeenten zoals Machelen en Vilvoorde best bij die beslissing betrokken worden.