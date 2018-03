Raad van State vernietigt GRUP voor uitbreiding Essers

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van het Limburgse transportbedrijf H. Essers vernietigd. Dat meldt de VRT dinsdag. De Vlaamse overheid heeft bij de opmaak van het plan onvoldoende rekening gehouden met de Europese natuurwetgeving.

Transportbedrijf Essers wou 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bijbouwen naast de bestaande infrastructuur op het bedrijventerrein Genk-Noord. Maar het dossier is erg omstreden, omdat voor de uitbreiding zo'n 12 hectare bos moet verdwijnen. Volgende de Raad heeft de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving niet nageleefd bij de opmaak van het GRUP. Europees beschermd leefgebied kan enkel op de schop als de Vlaamse regering de Europese uitzonderingsprocedure volgt en eerst toelating vraagt aan Europa, zo meldt de VRT.

Een uitzondering was niet aan de orde. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) laat in een eerste reactie weten het arrest van de Raad van State nog te bestuderen. Vorige zomer had de Raad het GRUP reeds geschorst.