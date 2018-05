PVDA wil wel regeren, maar ziet niet met wie dat kan

"We willen best wel regeren. Maar met wie en om wat dan te doen? In België zijn we al 25 of 30 jaar aan gewoon aan linkse partijen die rechts regeren", zei Hedebouw. Hij doelt op de PS, die verschillende maatregelen mee heeft goedgekeurd die de werkloosheid strenger maken. "De PS heeft ingestemd met de jacht op de werklozen. Wij, de PVDA, gaan dat niet doen", aldus Hedebouw.

Als er dan toch een partij wat dichter bij de PVDA staat, is dat Ecolo, zei Hedebouw. "Ecolo zou wel nog moeten zeggen of ze nu links of rechts zijn. Blijkbaar weten ze het niet zo goed. Als ze links zijn, zal Ecolo diegene zijn met wie het het beste klikt".

"We zeggen aan onze kiezers: als jullie een breuk (met de traditionele politiek, nvdr) willen, dan zal je die met ons krijgen, maar vraag dan niet aan de PVDA om zoveel compromissen te sluiten dat we gecompromitteerd geraken", zei Hedebouw nog.