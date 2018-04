PVDA wil derde grootste partij van Antwerpen worden

PVDA trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen naar de Antwerpse kiezer met lijsttrekker Peter Mertens gevolgd door een team van jonge en 'diverse' kandidaten. Op de plaatsen twee tot vier staan drie vrouwen: Borgerhouts districtsschepen Zohra Othman, gemeenteraadslid Mie Branders en OCMW-raadslid Lise Vandecasteele. Mertens stelt dat PVDA misschien zelfs de derde grootste partij kan worden in Antwerpen.

Nog in de top tien van de PVDA-lijst staat gemeenteraadslid Mohamed Chebaa op de vijfde plaats, woordvoerder en voormalig Vlaams lijsttrekker Jos D'Haese op zeven, districtsraadslid in Deurne Kristof Vissers op negen en Antwerps districtsraadslid Nadine Peeters op tien. Er zijn ook twee nieuwkomers: Özgür Gümüs, een jeugdwelzijnswerker op het Kiel, en Encieh Jozaghi, een maatschappelijk werkster die zich vooral met minderjarige asielzoekers bezighoudt. Zij staan respectievelijk op de zesde en achtste plaats. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Dirk Van Duppen, bekend van onder meer zijn strijd voor gezonde lucht.

In 2012 was PVDA in Antwerpen nog dé verrassing door vanuit het niets vier zetels te halen. 'We zullen blij zijn als we die acht procent kunnen consolideren en tegelijkertijd doorbreken in de andere centrumsteden', zegt lijsttrekker en nationaal partijvoorzitter Peter Mertens. 'Maar we geloven ook dat we nog kunnen groeien naar vijf, zes of meer zetels. De partij van de Keizer (de N-VA van Bart De Wever, red.) zal wel ongenaakbaar blijven, maar voor de plaatsen daarna is het knokken. Misschien kan PVDA zelfs de derde partij van Antwerpen worden.'

De volledige PVDA-lijst wordt pas op 17 juni voorgesteld. Mertens stelt dat alle kandidaten 'actieve Antwerpenaars' moeten zijn. 'Wij kiezen niet voor BV's of postjespakkers', zegt hij. 'Onze mensen zijn misschien niet zo algemeen bekend, maar wat telt, is dat ze in hun wijken gekend zijn voor hun engagement.'