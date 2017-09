PVDA over minder pensioen voor werkloze 50-plussers: 'Dit is pure diefstal'

Als de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers verlaagt, dan stapt de PVDA naar het Grondwettelijk Hof. Dat meldt de uiterst linkse partij dinsdagmiddag in een communiqué. Voorzitter Peter Mertens noemt dat onderdeel uit de pensioenhervorming die momenteel voorligt bij de Raad van State "pure diefstal".

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en haar SP.A-collega kregen het zondag in De Zevende Dag aan de stok over de geplande pensioenhervorming in het zomerakkoord. Volgens de SP.A'er zouden vijftigplussers na een jaar werkloosheid terugvallen op een basisbedrag, maar dat was volgens Rutten "klinkklare onzin".

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zorgde gisteren voor uitsluitsel: in de wetteksten over de pensioenhervorming die nu nog ter advies voorliggen bij de Raad van State staat wel degelijk dat werkloze vijftigplussers na een jaar terugvallen op een basisbedrag.

Volgens het kabinet van de premier viel daarover echter nog geen beslissing en werd het punt enkel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De PVDA hoopt dat de regering die 'verregaande maatregel die overal kwaad bloed zet' nog intrekt, zegt voorzitter Mertens. Anders trekt de partij naar het Grondwettelijk Hof. 'De regering viseert mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en op het einde van hun loopbaan werkloos worden of met brugpensioen gaan. De pensioenrechten die ze dan nog opbouwen worden plots ingeperkt. Dat is pure diefstal', klinkt het.

De partij noemt de maatregel bovendien "onwettig". 'Bruggepensioneerden hebben hun job opgezegd en voor het brugpensioen gekozen zondat dat ze wisten dat dit ging veranderen. De regering verandert de regels tijdens het spel. Dat kan niet zomaar', zegt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

