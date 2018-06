PVDA eist stemming over dotatie in Kamercommissie Verkiezingsuitgaven

'We hebben een engelengeduld aan de dag gelegd met de regering en de Kamercommissie, maar nu willen we dat er gestemd wordt over onze rechtmatige dotatie', zegt partijvoorzitter Peter Mertens.

De PVDA telt met Raoul Hedebouw en Marco Van Hees twee Kamerleden die in Franstalig België verkozen zijn. Maar omdat de partij zichzelf als een 'nationale fractie' beschouwt, is ze van mening dat ook de stemmen die ze bij de federale verkiezingen in Vlaanderen heeft behaald, maar die geen Kamerzetels opleverden, moeten worden meegeteld voor haar dotatie.

De juridische dienst van de Kamer volgt de redenering van de PVDA. De partij maakt zo aanspraak op 1,8 miljoen euro extra financiële middelen. Het Brusselse DéFI haalde eveneens stemmen in Vlaanderen en zou zijn dotatie met 235.000 euro aangedikt zien.

De meerderheidspartijen lieten vorige zomer hun verzet tegen het optrekken van de dotatie voor PVDA en DéFI vallen, maar bijna een jaar later hebben de twee kleine partijen hun geld nog niet ontvangen. Er wordt onder meer gewezen op het uitblijven van een wet die in de volgende legislatuur alle onduidelijkheid moet wegnemen en die onder meer door N-VA aan de uitbetaling van de dotatie voor 2014 gekoppeld was.

Bij de PVDA zijn ze het wachten beu. 'Wij vragen dat Siegfried Bracke de commissie Verkiezingsuitgaven opnieuw bijeenroept en op onze vraag moet hij dat ook doen', zegt voorzitter Peter Mertens. 'Vijf jaar hebben we de meerderheid de kans gegeven om de wet te volgen, waardoor we 1,5 miljoen euro zijn misgelopen. Na een wc-rol vol loze beloften willen we dat er gestemd wordt over onze rechtmatige dotatie.'

Mertens hekelt de 'kleingeestige spelletjes' die worden gespeeld om zijn partij haar financiering te ontzeggen. 'We doen het goed in de peilingen en zouden 6 procent halen in Vlaanderen, een aantal grote kanonnen heeft schrik dat we het nog beter zullen doen.'