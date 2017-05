PVDA eist definitieve sluiting van asbestfabriek in Sint-Niklaas

De lokale PVDA-afdeling in Sint-Niklaas nam onlangs zeven bodemstalen rondom de site van afvalverwerkingsbedrijf SVK, waarvan er zes sporen van asbest bevatten. Daarop leit Minister van Milieu Joke Schauvliegede milieu-inspectie onmiddelijk grondstalen opnemen op en rond de site van SVK. Vandaag besliste het bedrijf al om nieuwe aanvoer van asbest voorlopig op te schorten, maar dat is voor de PVDA niet voldoende.

"Wij zetten met de PVDA onze acties verder tot het stort definitief dicht gaat. De gezondheid van de mensen moet voorop staan", klinkt het in een persbericht. De PVDA verwijst naar de uitleg van Professor Neméry van de KU Leuven. Die stelt dat mensen een verhoogd gezondheidsrisico lopen indien ze in een straal van 500 meter van een asbestbron wonen.

"In Sint-Niklaas wonen sommige mensen zelfs op 100 meter van de bron en zelfs op 60 meter van de site. Dit is een voldoende argument om tot een definitieve sluiting van de site over te gaan", zegt de PVDA.

In het verlden werd er ook al een klacht ingediend tegen het bedrijf, nadat buurtbewoners met fotomateriaal konden aantonen dat asbest onbeschermd rondslingerde op de site.