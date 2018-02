Puigdemont dan toch niet welkom in Federaal Parlement

De Catalaanse leider Carles Puigdemont krijgt geen toestemming om te spreken op een colloquium over Catalonië in het Federaal Parlement. De conferentie van voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt en waarin onder meer de voorzitters van de grote partijen zetelen, heeft dat vandaag beslist.

Het colloquium wordt georganiseerd door N-VA, onder impuls van Kamerlid Peter Luyckx. De partij zei aanvankelijk dat een Catalaans politicus als spreker uitgenodigd was, maar weigerde te specifiëren om wie het ging. Uiteindelijk raakte toch bekend dat het om Puigdemont gaat.

Een aantal Franstalige partijen, oppositiepartijen cdH en PS, maar ook coalitiepartner MR, zien dat echter niet zitten. Ze willen naar eigen zeggen geen politiek en juridisch conflict importeren in de Kamer. Puigdemont wordt in Spanje immers vervolgd nadat hij als Catalaans minister-president de onafhankelijkheid van Catalonië had uitgeroepen.

N-VA noemt het veto van de andere partijen een inperking van de vrijheid van meningsuiting. 'Het is hallucinant dat zelfs in de bakermat van vrije meningsuiting - het parlement - een democratisch verkozen parlementslid niet toegelaten wordt om te komen spreken,' zegt Peter Luyckx. 'Puigdemont is een democratisch verkozen Catalaans parlementslid en in tegenstelling tot wat sommigen beweren, loopt er geen Europees aanhoudingsbevel tegen hem.'

'De heer Puigdemont werd uitgenodigd door VLACAT (de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep), die bestaat uit verschillende Vlaamse parlementsleden, zetelend in verschillende parlementen en afkomstig uit verschillende politieke strekkingen. Het betreft hier dus geen solo-initiatief van N-VA', benadrukt het Kamerlid nog.