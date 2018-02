Publifin: voorzitter raad van bestuur op de wip omdat hij zelf verslag wijzigde

Op 'La Première' (RTBF) vroeg MR-bestuurder Fabian Culot dat de PS het voorzitterschap van Mottard zou heroverwegen. Het Luikse provincieraadslid vraagt ook dat een crisismanager zou worden aangesteld voor de intercommunale Publifin en zijn operationele poot Nethys. Die moet als tussenpersoon tussen het management en de raad van bestuur optreden om te waken over zowel de economische belangen als het goede bestuur.

Voor Ecolo-bestuurder Marc Hody volstaat het niet dat Mottard ontslag neemt als voorzitter, maar moet hij ook Publifin verlaten. Op de raad van bestuur die vrijdag om 15 uur is bijeengeroepen moet alle briefwisseling tussen het management de voorzitter over het rapport aan de minister op tafel gelegd worden. Hody vindt de aanstelling van een crisismanager onvoldoende.

Ook de CDH-bestuurders Pierre Erler en Josly Piette zullen op de bijzondere raad van bestuur het ontslag van Mottard vragen omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan binnen de raad van bestuur door het aanpassen van het verslag nadat het door de raad was goedgekeurd.

Toegegeven

Zoals de onderzoekscommissie van het Waals Parlement in de aanbevelingen bepaalde, moet de omstreden intercommunale elk trimester verslag uitbrengen van de omzetting van de aanbevelingen. Eerder hadden reeds een aantal kranten onthuld dat het laatste verslag dat voogdijminister Valérie De Bue (MR) had ontvangen, verschilde van de versie die de raad van bestuur goedkeurde. Zo werden drie paragrafen toegevoegd in de bijlagen.

Paul-Emile Mottard, voorzitter van het Luikse provinciebestuur, gaf dit vandaag toe. 'Dat gebeurde niet bewust, maar is eerder een duidelijke onhandigheid. Het leek ons nuttig om de regering in kennis te stellen van onze meningen over verschillende kwesties zoals de vergoedingen. Daarover handelden de bijlagen', verduidelijkt hij in de krant L'Avenir.

Volgens de krant L'Echo verdienen 23 kaderleden van Nethys meer dan het plafond van 245.000 euro. Publifin verduidelijkte gisteren in een mededeling geen uitzondering te vragen op het loonplafond voor kaderleden van Nethys.