Publifin: Paul Furlan stapt op als Waals minister van Lokale besturen

De zaak draait rond de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Daar was een stelsel van riante vergoedingen uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de, veelal lokale, mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal al verschillende koppen. Zo verving de cdH al haar bestuurders in de intercommunale en riep ze de andere partijen op om hetzelfde te doen.