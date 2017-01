Publifin: Motie van wantrouwen tegen Paul Furlan

Dat kondigde Pierre-Yves Jeholet, fractieleider van MR in het Waals parlement, vandaag aan bij RTBF.

Als de regering geen initiatief neemt, wordt de motie morgenmiddag ingediend. Het Waals parlement moet dan binnen de 48 uur een parlementaire zitting samenroepen. "De regering lijkt de aardbeving die momenteel aan de gang is, niet te vatten", zegt Jeholet aan Belga.

"Furlan beschikt sinds 2009 over de middelen om controle uit te oefenen op de vergoedingen en de belangenvermenging, maar hij heeft het niet gedaan. In onze ogen heeft hij geen krediet meer."

De zaak draait rond de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Daar was een stelsel van riante vergoedingen uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de (veelal lokale) mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal al verschillende koppen.

Chastel wacht met ontslag MR-bestuurders Publifin

MR-voorzitter Olivier Chastel wacht op de resultaten van het onderzoek dat Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan heeft beloofd, alvorens zich uit te spreken over het lot van de MR-bestuurders bij Nethys, de operationele arm van de intercommunale Publifin.

De cdH heeft al aangekondigd dat haar bestuurders in Publifin ontslag zullen nemen en dat er nieuwe bestuurders in de plaats komen. Onder hen Cédric Halin, de man die het schandaal onthulde.

De MR-voorzitter noemt die aankondiging "een publiciteitsstunt" en wacht de resultaten van het onderzoek af. "Ik verwacht dat het onderzoek mij zal kunnen vertellen of mandatarissen de wettelijke of deontologische regels niet hebben gerespecteerd, en of ze ten onrechte verloning gekregen hebben. Als dat het geval is, verwacht ik niet alleen dat die mandatarissen ontslag nemen, maar ook dat ze aan de betrokken structuur terugbetalen wat ze ten onrechte kregen en niet dat ze giften aankondigen aan een of ander doel, wat ze vervolgens zouden kunnen aftrekken van hun belastingen."