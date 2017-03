Publifin en Nethys ontkennen 'met verstomming' gesjoemel met documenten

De directie van Publifin en dochter Nethys zegt dat ze 'met verstomming' kennis nam van de informatie van het Luikse parket-generaal over toplui die belangrijke documenten zouden hebben doen verdwijnen en valse documenten zouden hebben opgesteld, onder wie André Gilles en Stéphane Moreau, beiden PS-mandatarissen. Gilles heeft intussen aangekondigd op te stappen als Publifin-voorzitter en als voorzitter van het Luikse provinciebestuur.

Gilles en Moreau zouden op 22 februari - dus in de periode dat ze zich bij de onderzoekscommissie rond Publifin ziek hadden gemeld - naar de kantoren van Publifin zijn afgezakt, onder meer om er valse documenten op te stellen. Volgens anonieme bronnen zou ook directrice Bénédicte Bayer van Nethys toen geholpen hebben bij het doen verdwijnen van stukken, net als drie andere leden van het personeel.

In een persbericht ontkent de directie van Publifin en Nethys de aantijgingen met klem. 'Geen enkel document of dossier is hier opgesteld, gewijzigd of weggenomen', luidt het. De directie spreekt voorts van 'lasterlijke aantijgingen' en wijst erop dat de timing niet toevallig gekozen lijkt, net voor de hoorzittingen met de toplui in de onderzoekscommissie.

Gilles was op 22 februari niet in de kantoren aanwezig, terwijl Moreau - wiens doktersbriefje niet zei dat hij zijn woning niet mocht verlaten - in die periode werkte aan de voorbereiding van de documenten die de onderzoekscommissie heeft opgevraagd, vervolgt de directie.

In een eigen persverklaring zegt ook Gilles dat hij op 22 februari 'met geen voet binnen geweest' is op de hoofdzetel van Publifin, omdat hij 'aan het bed gekluisterd was'. 'Ik heb nooit, op 22 februari of op eender welk ander moment, documenten laten opstellen door de onderzoekscommissie die niet bestonden', stelt hij.