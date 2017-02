Publifin: 'Dit schandaal is levensgevaarlijk voor de PS'

De zaak-Publifin begon met de onthulling dat een dertigtal lokale mandatarissen van PS-, CDH- en MR-signatuur maandelijks vorstelijke vergoedingen hebben opgestreken in nutteloze adviesraden van de machtige en wijdvertakte Luikse intercommunale Publifin, ook als ze niet aan de schaarse vergaderingen deelnamen. Het schandaal kwam naar buiten door toedoen van klokkenluider Cédric Halin, CDH-schepen in het dorpje Olne en door het graafwerk van freelance-onderzoeksjournalist David Leloup in Le Vif/L'Express.

...