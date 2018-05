Psycholoog Wouter Duyck: 'Is ongelijkheid in het onderwijs wel een probleem?'

'Ik ken scholen waar de slimste kinderen op woensdag stripverhalen moeten meebrengen. Terwijl zij lezen, wordt de rest verder onderwezen.' Wouter Duyck, cognitief psycholoog aan de Universiteit Gent en sinds enkele jaren een van de luidste stemmen in het onderwijsdebat, vindt die anekdote illustratief voor wat er in ons onderwijs misloopt. Het gelijkheidsdenken is volgens hem doorgeschoten. De sterkste leerlingen én onze economie zouden daar de dupe van zijn. Hard en koud, of net noodzakelijk verfrissend? Duyck heeft er in elk geval goed over nagedacht.

...